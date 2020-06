POL-FR: Waldkirch: Begleitung Sondertransporte mit Verkehrsbehinderungen

Polizeipräsidium Freiburg

Wenn nachts im Elztal nur noch wenige Autos fahren, ist die Polizei bereits seit einigen Wochen darum bemüht, Sondertransporte von der Autobahn in Richtung Biederbach zu begleiten. Die mitunter sehr langen und sehr schweren Transportfahrzeuge haben Bauteile für Windkraftanlagen geladen. Dank einem mit Genehmigungsbehörden, Transportunternehmen, Errichterfirma und Polizei detailliert abgestimmten Plan verlaufen solche Transporte recht reibungslos und von den meisten wohl unbemerkt. Dies, obwohl für die sperrigen Fahrzeuge mitunter komplette Verkehrsinseln oder Ampelanlagen nachts abgebaut und wiederaufgebaut werden müssen. Was geschieht, wenn nur ein Parameter nicht eingehalten wird, zeigte sich in der Nacht auf Freitag, den 19.06.2020: Weil es wohl auf der Autobahn recht zügig voranging, war ein Sondertransport deutlich früher auf der B 294 und vor den Hugenwaldtunnel gefahren. Die gut funktionierende Tunneltechnik erkannte, dass ein sehr großes Fahrzeug auf der Anfahrt war und schaltete zur Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer die Ampeln auf Rot. Dies führte dazu, dass einige Verkehrsteilnehmer aus einem für sie nicht ersichtlichem Grund vor dem Tunnel warten mussten. Gemeinsam konnten die Verantwortlichen das Problem zügig lösen und den Transport sicher durch den Tunnel und an sein Zwischenziel führen

