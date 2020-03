Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum:01.03.2020

Soest - Randalierer in Polizeigewahrsam

In der Nacht zum Sonntag randalierte ein 19-jähriger Enser auf dem Marktplatz in Soest. So fiel er zunächst wegen einer Sachbeschädigung an einem Kiosk auf. Gegenüber der Streifenwagenbesatzung aus Soest weigerte er sich im weiteren Verlauf auch einem Platzverweis nachzukommen. Der alkoholisierte Randalierer verbrachte die Nacht anschließend im Polizeigewahrsam. (kiese)

Geseke - Schwerer Verkehrsunfall, PKW gerät in Gegenverkehr

Ein 27-jähriger Fahrer aus Dormagen befuhr am Samstagnachmittag mit seinem Audi die Delbrücker Straße, von Geseke kommend in Fahrtrichtung Verlar. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW. Der Fahrer des Audi wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Geseke aus dem Fahrzeug befreit werden. Auch die 31- jährige Fahrerin des BMW wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Sie konnte sich jedoch eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. (kiese)

Soest - Wohnungseinbruchdiebstahl Rodingerweg

Am Samstagabend kam es in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 20:20 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl im Rodingerweg in Soest. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus und entwendeten Bargeld. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen die am Samstag verdächtige Feststellungen an dieser Örtlichkeit gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Soest (02921-91000) in Verbindung zu setzen. (dr)

Werl - Verkehrsteilnehmerin unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen bemerkten aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein verdächtiges Fahrzeug auf der Autobahn 44 in Fahrtrichtung Dortmund. Insbesondere die langsame Fahrweise und gefahrene "Schlangenlinien" veranlassten die Zeugen dazu, die Polizei zu informieren und dem Fahrzeug zu folgen. Als das Fahrzeug von der Autobahn abfuhr und in Richtung Werl seine Fahrt fortsetzte, gelang es den Zeugen sich vor den haltenden PKW zu setzen und dieses zu blockieren. Die eingesetzten Polizeibeamten aus Werl beendeten schließlich die Fahrt endgültig. Sie trafen auf eine stark alkoholisierte 50 jährige Soesterin. Nach einer Blutprobe und der Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel erwartet die Verkehrsteilnehmerin nun eine Strafanzeige. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, sich bei derartigen Feststellungen als Zeuge nicht selbst in Gefahr zu begeben. Dennoch konnte durch das bemerkenswert couragierte Einschreiten der Verkehrsteilnehmer vermutlich Schlimmeres verhindert werden. (kiese)

Warstein- Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand

Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr auf der B55 in Belecke ein entgegenkommendes Fahrzeug, welches auf die Gegenfahrbahn geriet und anschließend abrupt mit Warnblinklicht am Fahrbahnrand anhielt. Der Zeuge wendete daraufhin sein Fahrzeug und stellte es hinter dem Pkw ab, um sich nach dem Befinden des Fahrzeugführers zu erkundigen. Hierbei stellte er deutlichen Alkoholgeruch fest und informierte die Polizei. Der durch die Beamten durchgeführte Vortest ergab einen Wert von ca. 2 Promille, so dass dem 42-jährigen Beckumer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Hierbei leistete er jedoch Widerstand, indem er versuchte sich mittels körperlicher Gewalt aus der Fixierung der Beamten zu lösen. Gegen den Fahrzeugführer wurden im Ergebnis zwei Strafanzeigen gefertigt und der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt. (lo)

