Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Mofa war zu laut

Lippstadt (ots)

Aufgrund der hohen Geräuschkulisse eines Mofas hielten Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag, gegen 17.25 Uhr, den 16-jährigen Fahrer aus Lippstadt an. Neben der defekten Abgasanalage des Zweirades fielen den Beamten aber auch noch einige Konsumartikel für Drogen in die Hände. Das Verhalten des Lippstädters rundete das Gesamtbild ab, so dass ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser fiel ebenfalls positiv aus. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe auf der Wache in Lippstadt. (reh)

