Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fausthieb versetzt und ins Gesicht getreten

Karlsruhe (ots)

Zwei 20 und 21 Jahre alte Männer wurden am frühen Donnerstagmorgen von einem Unbekannten geschlagen und getreten. Die beiden Männer hielten sich in einer Gaststätte in der Karlstraße auf und unterhielten sich mit zwei ihnen Unbekannten. Nachdem sie die Gaststätte gegen 03.00 Uhr verlassen hatten, folgten ihnen die beiden Unbekannten. Auf Höhe der Haltestelle Karlstraße erhielt der 20-Jährige plötzlich einen Fausthieb. Der 21-Jährige wurde zu Boden gestoßen und ins Gesicht getreten. Hierauf verlor er kurz das Bewusstsein. Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter und ein Begleiter gingen über die Gartenstraße in Richtung Hirschstraße davon. Der Täter wird als ca. 40 Jahre alt, korpulent und ca. 165 cm groß beschrieben. Er hatte eine Glatze und trug ein kariertes Kurzarmhemd.

