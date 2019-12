Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Geruchsbelästigung in Fechenheim

Frankfurt am Main (ots)

(mb) In der Carl-Benz-Str. kam es am heute gegen 8:25 Uhr zu einer Geruchsbelästigung auf der Straße. Im Bereich der Kanaleinläufe war ein ammoniakartiger Geruch wahrnehmbar. Durch umfangreiches Spülen des Kanals konnte die Geruchsbelästigung beseitigt werden. Messungen durch den Umweltschutzdienst der Feuerwehr Frankfurt zeigten zu keinem Zeitpunkt erhöhte Werte an. Da Ammoniak eine sehr niedrige Geruchsschwelle hat sind bereits geringste Mengen geruchsmäßig wahrnehmbar. Die Ursache für die Geruchsbelästigung konnte nicht ermittelt werden.

