Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Lkw muss Motorrädern ausweichen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.06.2020, gegen 14:30 Uhr, musste ein Lkw-Fahrer auf der L 151a zwischen Grunholz und Hochsal entgegenkommenden Motorrädern ausweichen. Dabei geriet er von der Straße und beschädigte sich am Lkw einen Zwillingsreifen. Nach Angaben des 49-jährigen Lkw-Fahrers waren ihm vier Motorräder in einer Kurve auf seiner Seite entgegengekommen. Er wich deshalb nach rechts aus und kollidierte mit einer Felsböschung. Der dadurch entstandene Schaden am Lkw liegt bei rund 500 Euro. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) bitte um Hinweise zu der Motorradgruppe.

