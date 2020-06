Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unfreiwillige Rückwärtsfahrt - Pedale verwechselt?

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, dem 18.06.2020, war es wohl großes Glück, dass bei einem Verkehrsunfall nicht noch mehr passierte. Eine 83-jährige Autofahrerin war dabei, auf dem öffentlichen Parkplatz in der Blumenstraße einzuparken. Aus noch nicht genau geklärter Ursache fuhr sie mit ihrem Kleinwagen plötzlich unkontrolliert rückwärts; sehr wahrscheinlich hatte sie die Pedale verwechselt. Sie streifte ein geparktes Elektrofahrzeug, das gerade an der Ladestation hing und fuhr dann über diese Ladesäule; auch das dahinterstehende Verkehrszeichen samt Befestigungsrohr konnte ihre rasante Rückwärtsfahrt nicht stoppen. Erst ein schwerer steinerner Blumentrog verhinderte, dass sie die viel befahrene Langestraße erreichte. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro; verletzt wurde niemand. Aufgrund der Gesamtumstände prüft die Polizei nun weitere Details und legt eine Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde vor.

