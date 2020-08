Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft (Haigerloch)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Haigerloch (ZAK): Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen drei Männer im Alter von 22 bis 24 Jahren aus dem Zollernalbkreis. Ein 23-Jähriger befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Den drei Beschuldigten wird vorgeworfen, in den zurückliegenden Monaten einen schwunghaften Handel mit verschiedenen Drogen betrieben zu haben. Am vergangenen Montag (17.08.2020) wurden die Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und deren Wohnungen auf richterlichen Beschluss hin durchsucht. Dabei wurden neben Falschgeld und Bargeld sowohl Marihuana und Anabolika als auch Heroin und Kokain sichergestellt.

Ein 23-jähriger, einschlägig polizeilich bekannter Verdächtiger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Dienstag dem Haftrichter am Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser ordnete gegen den Mann die Untersuchungshaft an. (sm)

