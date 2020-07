Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Firmengebäude +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von vergangenem Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Straße Im Kleigrund ein. Im Zeitraum von 17 Uhr bis 07:40 Uhr, beschädigten die Täter zunächst ein Zaunelement und verschafften sich auf diese Weise Zugang zum rückwärtigen Teil des Firmengeländes. Am Gebäude gingen sie ein Fenster an und gelangten darüber in das Innere. Zum Diebesgut können derzeit noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der 0441-7904115 zu melden. (856901)

