Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei ermittelt nach Brand in Mehrfamilienhaus +++

Oldenburg (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Ammerländer Heerstraße. Ein Zeuge hatte gegen 17.30 Uhr von der Straße aus eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert.

Als die Rettungskräfte wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dach des Hauses. Sämtliche Bewohner hatten das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen; es wurde niemand verletzt.

Für die Dauer der Löscharbeiten richtete die Polizei eine Vollsperrung der Ammerländer Heerstraße zwischen Posthalterweg und dem Übergang in die Hermann-Ehlers-Straße ein. Dort kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 20 Uhr wurden die Sperrungen wieder aufgehoben.

Nach bisherigen Informationen der Polizei war der Brand im Bereich eines nicht bewohnten Dachbodens ausgebrochen. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor; die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. (854379)

