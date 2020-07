Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Auto aus Garage entwendet +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei der Diebstahl eines VW Passat gemeldet. Unbekannte Täter hatten offenbar in der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, durch eine Seitentür die Garage neben einem Einfamilienhaus am Heideweg betreten. Nachdem die Täter das Garagentor von innen geöffnet hatten, fuhren sie den dort abgestellten braunen VW Passat Variant heraus und flüchteten damit.

Das Fahrzeug wurde mit einem Wert von etwa 20.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Fahndung eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (855802)

