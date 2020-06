Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Münchener Straße in Schalke entstand am frühen Donnerstagmorgen, 4. Juni, hoher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Eine 70-jährige Hausbewohnerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer brach gegen 1.30 Uhr in einer Erdgeschosswohnung aus. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte die Flammen ab. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Durch den Brand wurden auch drei am Haus abgestellte Pkws und die Fassade eines gegenüberliegenden Hauses beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

