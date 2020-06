Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger ist flüchtig

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Vormittag, 3. Juni 2020, entlud ein 47 Jahre alter Mönchengladbacher an der Scheuten-Solar-Straße in Schalke seinen LKW. Gegen 11.25 Uhr stieg ein Unbekannter in das Fahrerhaus des LKW und entwendete die Geldbörse und das Mobiltelefon des Mannes. Der Geschädigte konnte den Tatverdächtigen noch kurz festhalten. Der jedoch setzte Pfefferspray gegen den Fahrer ein und entkam mit einer geringen Menge Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Flüchtigen machen können. Er ist etwa 18 bis 20 Jahre alt, hat schwarze Haare und einen kurzen Bart. Er ist zirka 163 Zentimeter groß, trug eine schwarze Hose und eine gleichfarbige Jacke. Der Mann spricht deutsch mit Akzent und war auf einem silbernen Damenrad unterwegs. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -8238 oder an die Kriminalwache unter -8240.

