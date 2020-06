Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Dieb mit golden Schuhen flüchtig - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitag, 29.Mai 2020 zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr zusammen mit einer weiteren, bislang nicht bekannten Person Bargeld bei einer 79-jährigen Gelsenkirchenerin in Ückendorf ergaunert. Der Unbekannte schellte an der Wohnungstür der Seniorin in der Bergmannstraße und gab sich als Mitarbeiter des Wasserwerks aus. Er behauptete, es sei ein Wasserschaden im Haus entstanden und er müsse die Leitungen in der Wohnung der Seniorin überprüfen. Der Unbekannte verwickelte die 79-Jährige im Badezimmer in ein Gespräch. Währenddessen durchsuchte sein Komplize oder seine Komplizin unerkannt das Wohnzimmer der Gelsenkirchenerin und entwendete Bargeld. Die beiden Diebe entfernten sich anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Der flüchtige Mann ist circa 30 bis 35 Jahre alt, hat eine athletische Figur, einen gebräunten Teint und kurz geschorene Haare. Er trug ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und auffällige, goldene Sportschuhe. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern und ihrem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise an die Polizei bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

