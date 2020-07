Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Bei Unfällen leicht verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Unfall an der Einmündung Fliederstraße/Am Bahndamm wurde am Dienstagabend eine 46-jährige Radfahrerin leicht verletzt.

Die Frau war um 18.25 Uhr mit ihrem Rad auf dem für sie freigegebenen linken Radweg der Straße Am Bahndamm in Richtung Krusenbusch unterwegs. Zeitgleich wollte der 28-jährige Fahrer eines VW Touran von der Fliederstraße in den Bahndamm einbiegen. Der Autofahrer missachtete dabei die Vorfahrt der 46-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Sie musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. (854629)

Am Mittwochmorgen stießen auf der Straße Alter Postweg in Kreyenbrück zwei Radfahrerinnen zusammen. Eine 26-Jährige fuhr um 7.50 Uhr mit ihrem Rad auf dem für sie freigegebenen Gehweg in Richtung stadtauswärts. Als ihr eine ebenfalls 26-Jährige auf einem Rad entgegenfuhr, kam es zur Kollision. Die in Richtung Meerweg fahrende Frau wurde dabei leicht verletzt. (856112)

Zeugenhinweise werden wie immer unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen.

