Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Kriminalpolizei ermittelt nach Handtaschenraub

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entriss einer 25-jährigen Frau am Donnerstagabend (14.05.2020) in der Bonner Innenstadt die Handtasche. Die Geschädigte ging zur Tatzeit gegen 18:25 Uhr vom Koblenzer Tor in Richtung Rhein/Alter Zoll. Der Mann näherte sich ihr von hinten, entriss ihr die Handtasche und flüchtete in Richtung Hofgarten. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung des Unbekannten. Auf der Grundlage von Zeugenangaben kann der Tatverdächtige folgendermaßen beschrieben werden:

Etwa 1,75-1,80 m groß - normale Statur - dunkle Haare - europäisches Erscheinungsbild - Bartschatten oder Dreitagebart - bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke oder Kapuzenpullover ohne Aufdruck und blauer Jeanshose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem ist die beschriebene Person am Donnerstagabend in Tatortnähe aufgefallen oder wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell