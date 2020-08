Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Komposthaufen in Brand geraten; Verkehrsunfälle; Einbruch in Gartencenter; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Neuhausen a.d.F. (ES): Brand eines Komposthaufens

Unachtsam entsorgte Asche dürfte den ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für den Brand eines Komposthaufens am späten Montagabend im Pappelweg gewesen sein. Gegen 23.50 Uhr alarmierte ein Anrufer die Rettungsleitstelle, nachdem er in einem Garten Flammen und Rauch wahrgenommen hatte. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte den brennenden Komposthaufen schnell löschen und so ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gartenhäuschen verhindern. Ein nennenswerter Sachschaden war nicht entstanden. (sm)

Filderstadt (ES): Geparktes Fahrzeug gestreift

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 50-Jähriger am Montagvormittag in Sielmingen einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 9.30 Uhr befuhr der Mann mit einem Lkw die Schreiberstraße und streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Nachdem der 50-Jährige sein Fahrzeug gestoppt hatte und ausgestiegen war, brach er unvermittelt zusammen. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Durch den Zusammenstoß war ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstanden. Der Lkw wurde abgeschleppt. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Medikamentenbeeinflussung des Fahrers ergaben, musste der Mann eine Blutprobe über sich ergehen lassen. (rn)

Nürtingen (ES): Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag bei Oberensingen verletzt worden. Eine 40-jährige Fiat-Lenkerin war um 15.50 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Hochwiesenstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die B 313 abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie hierbei abbremsen, was ein nachfolgender, 31 Jahre alter Mercedes-Fahrer zu spät bemerkte. Der Mann prallte mit Wucht mit seiner C-Klasse gegen den Doblo. In dem Fiat zogen sich die Fahrerin und ein 77 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Fiat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt etwa 7.500 Euro. (ms)

Plochingen (ES): Einbruch in Gartencenter

Ein Gartencenter in der Filsallee ist am frühen Dienstagmorgen ins Visier eines Kriminellen geraten. Kurz vor 1.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter zunächst gewaltsam Zutritt zu dem umfriedeten Außenbereich und hebelte in der Folge eine Schiebetür auf. Im Inneren des Gebäudes durchwühlte der Einbrecher diverse Schränke und Schubladen und öffnete auf ebenso rabiate Weise einen Getränkeautomaten. Ob aus diesem Münzgeld entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Ebenso muss noch ermittelt werden, ob der Täter gegebenenfalls weitere Beute machte. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens ist noch unbekannt. (mr)

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung

Ein 53-Jähriger ist am Montagabend in der Innenstadt von zwei Männern angegangen und verletzt worden. Gegen 21.10 Uhr traf der Mann in der Kornhausstraße auf zwei 42 und 43 Jahre alte Bekannte. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 53-Jährige offenbar bedroht und mit einem Schraubenzieher oberflächlich verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Angreifer. Der 53-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte trafen nach einem Zeugenhinweis an der Wohnanschrift des 43-Jährigen auf die beiden Tatverdächtigen. Dort fanden und beschlagnahmten die Beamten den mutmaßlich zur Tat genutzten Schraubenzieher. Die beiden 42 und 43 Jahre alten Männer werden nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zur Anzeige gebracht. (rn)

Rückfragen bitte an:

Simone Mayer (sm), Telefon 07121/942-1108



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell