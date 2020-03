Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Betagter Seniorin mit "Zetteltrick" übel mitgespielt - Schmuck und Bargeld gestohlen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Übel mitgespielt wurde einer betagten Frau am Dienstagvormittag zwischen 16.30 und 17 Uhr in ihrer Wohnung in der Hans-Thoma-Straße mit dem sogenannten "Zetteltrick". Eine Frau hatte an der Haustüre geklingelt und nach etwas zum Schreiben gebeten. Dazu begaben sich die Anwohnerin und die fremde Frau gemeinsam in die Küche, die Wohnungstüre blieb angelehnt. Die Hilfsbereitschaft nutzte ein Mittäter aus, schlich sich unbemerkt in die Wohnung und durchsuchte das Schlafzimmer. Dort wurde Bargeld und Schmuck im Wert von weit über 1.000 Euro entwendet.

Die eine Täterin konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre, ca. 160 - 165 cm groß, etwas korpulent. Bekleidet mit einem Pullover und darüber eine kurzärmlige Weste und einer dunklen Kappe.

Tipps der Polizei:

· Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung

· Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage.

· Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel).

· Reichen Sie Stift, Wasser usw. immer nur durch den Türspalt einer per Türsperre gesicherten Tür oder durch das Fenster.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell