Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rüttelplatte entwendet; Aufgefahren; Wildunfall; Auf frischer Tat ertappt; Tierliebe kostet Lehrgeld

Aalen (ots)

Crailsheim: Rüttelplatte entwendet

Vergangene Woche zwischen Montagabend, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 07 Uhr, wurde in Jagstheim in der Alexandersreuter Straße von einer Baustelle eine gelb-schwarze Rüttelplatte Wacker DPU3050H im Wert von 3200 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Rüttelplatte nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Aufgefahren - 23.000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste ein 29-Jähriger seinen Pkw Audi am Montag gegen 17.45 Uhr auf der Bühlertalstraße anhalten. Eine 65-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw BMW auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 23.000 Euro entstand. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Braunsbach: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1036 zwischen Braunsbach und Orlach erfasste ein 61-Jähriger am Montagabend gegen 22 Uhr mit seinem Pkw Mercedes Benz ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Aufgefahren II

Zu spät erkannte ein 19-Jähriger, dass ein vor ihm auf der Johanniterstraße fahrender Pkw Mercedes Benz verkehrsbedingt angehalten hatte. Er fuhr mit seinem Opel Corsa auf, wobei am Montag gegen 17.30 Uhr ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 30 Jahre alte Opel-Fahrerin blieben unverletzt.

Schwäbisch Hall: Auf frischer Tat ertappt

Ein 23-Jähriger wurde am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr beim Diebstahl eines Laptops ertappt. Der junge Mann hatte eine Praxis in der Lange Straße betreten, deren Türe zum Durchlüften kurz offenstand. Die Inhaberin der Praxis wurde durch Geräusche aufmerksam. Als sie nachschaute, sah sie den 23-Jährigen, der gerade ihr Laptop an sich genommen hatte. Er flüchtete, konnte jedoch verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Zeugenaussagen zufolge befand sich auch ein zweiter Mann in der Praxis, welcher unerkannt flüchten konnte. Bei dem 23-Jährigen wurde ein Klappmesser sowie eine Faschingspistole aufgefunden, die einer echten Waffe täuschend ähnlich sieht. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen; er wird am 14.07.2020 einem Haftrichtiger vorgeführt.

Gaildorf: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 47-Jähriger am Montagmittag gegen 13.45 Uhr verursachte, als er beim Vorbeifahren mit seiner Sattelzugmaschine einen Pkw Opel Corsa streifte, der auf einem Betriebsgelände in der Kernerstraße abgestellt war.

Schwäbisch Hall: Tierliebe kostet Lehrgeld

Im Internet schaltete eine 19-Jährige Anfang Juli die Anzeige, dass sie gerne einen Yorkshire Terrier Welpen kaufen würde. Mehrere "Anbieter" meldeten sich bei der jungen Frau und sie entschied sich letztlich für einen davon. Dieser gab ihr gegenüber an, dass sich das junge Tier derzeit noch in Australien befindet und sie für den Transport zunächst 350 Euro bezahlen müsste, was die gutgläubige Frau am 06.07. auch tat. Bereits am 07.07. befand sich der Welpe dann - Aussagen des Züchters zufolge - in Griechenland. Wiederum wurde die 19-Jährige aufgefordert, für die Transportkiste weitere 390 Euro zu bezahlen. Auch dieser Betrag wurde von ihr überwiesen. Und wiederum einen Tag später meldete sich der angebliche Verkäufer ein weiteres Mal; dieses Mal forderte er 750 Euro für den Transport des Tieres, welches sich nun angeblich in Österreich befand. Nachdem die Frau die Summe überwiesen hatte, forderte der Unbekannte am 08.07. noch einmal 315 Euro für Futter und Betreuung. Erst jetzt lehnte die 19-Jährige eine Überweisung ab, was zur Folge hatte, dass sie wiederholt Nachrichten erhält, in denen sie dafür verantwortlich gemacht wird, dass es dem kleinen Hund jetzt schlecht gehen würde und sie sich strafbar gemacht hätte, weil sie ein Tier aus dem Ausland kaufen wollte. Dadurch wurde sie so verunsichert, dass sie sich bei der Polizei erkundigte, wodurch der böse Betrug aufflog.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-110

E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell