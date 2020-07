Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Fahrer rammt Mini beim Zurücksetzen und flüchtet

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Beamte des Verkehrskommissariat 1 suchen einen Pkw-Fahrer, der zwischen Montag, 22.06.2020, und Dienstag, 23.06.2020, einen Unfall an der Straße Landheim verursachte und sich im Anschluss nicht um den Schaden kümmerte.

Als ein 36-jähriger Bielefelder am Dienstagmorgen gegen 06:10 Uhr zu seinem Fahrzeug ging, musste er feststellen, dass die hintere, rechte Seitentür stark eingedrückt war. Mehrere Kratzer waren auf dem Lack zu sehen. Seine Frau hatte das Fahrzeug am Montag, 22.06.2020, gegen 11:30 Uhr, an den Seitenrand der Straße Landheim in Fahrtrichtung Lohestraße, in der Nähe der Kreuzung Landheim/Grabenkamp abgestellt.

Eine Nachbarin berichtete den Beamten, dass sie am Montag einen lauten Knall gehört hatte. Als sie daraufhin aus dem Fenster schaute, konnte sie beobachten, dass der Fahrer eines gelben Kleinbusses mit dem Heck in den geparkten Mini fuhr. Dann setzte der Fahrer erneut an und flüchtete in Richtung Gütersloher Straße. Die Bielefelderin kann sich erinnern, dass das Fahrzeug mit roter Reklame beklebt gewesen war. Es handelte sich jedoch nicht um ein Postauto.

Die Polizei ruft den Unfallverursacher oder mögliche Zeugen dazu auf, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521-5450 zu melden.

