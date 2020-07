Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Lenkräder gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ubbedissen - In der Nacht zu Mittwoch 01.07.2020, und zu Donnerstag, 02.07.2020, haben Diebe zwei Mercedes-Lenkräder, Außenspiegel, Bargeld und Bekleidung in Ubbedissen und in Mitte entwendet.

Bei der Kriminalitätsbekämpfung, zu Fahrzeugaufbrüchen oder Wohnungseinbrüchen, kann jeder mithelfen. Daher melden Sie bitte der Polizei sofort, wenn Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in ihrer Nachbarschaft bemerken.

Im oberen Bereich der Christopherusstraße schlugen Unbekannte zwischen Dienstag, gegen 12:00 Uhr, und Mittwoch, 10:00 Uhr, eine Seitenscheibe eines Mercedes AMG C63 ein. Neben dem Lenkrad verschwanden sie mit Bargeld, das im Fahrzeuginnenraum deponiert war. Der 30-Jährige Bielefelder hatte sein Auto an einem Mehrfamilienhaus abgestellt und die Polizei gerufen, als er die zersplitterte Autoscheibe entdeckte.

An der Händelstraße suchten Diebe ebenfalls einen geparkten Mercedes AMG C63 auf. Neben dem Lenkrad bauten sie die beiden Außenspiegel ab. Zudem erbeuteten die Unbekannten eine Jacke der Marke "Nike" aus dem Kofferraum. Der 29-jährige Besitzer hatte sein Auto zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 11:00 Uhr, an einem Mehrfamilienhaus abgestellt.

Die Polizei erinnert:

Sollten Sie fremde Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft bemerken, für deren Aufenthalt Sie keine einfache Erklärung finden, dann wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Autodiebe oder Einbrecher könnten Ihnen auffallen, weil Sie sich oft vor ihrer Tatbegehung nach lohnender Beute umschauen.

Wenn Sie die Möglichkeit auf ihrem Grundstück haben, nutzen Sie für Ihr Auto vorhandene Unterstellmöglichkeiten, wie Garagen oder verschließbare Carports. Zudem sollten Sie Fahrzeuge an gut ausgeleuchteten Abstellplätzen parken. Zusätzliche Außenleuchten, die auch über Bewegungsmelder steuerbar sind, können eine sinnvolle Ergänzung zum Schutz vor Dieben sein.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell