Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer hat den Unfall beobachtet?

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Beamte der Polizei Bielefeld suchen Zeugen, die einen Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Pkw-Fahrerin an der Straße Niederwall am Mittwoch, 17.06.2020, gegen 16:05 Uhr bemerkt haben.

Ein 39-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Straße Niederwall in Richtung Jahnplatz. Parallel zu ihm fuhr eine 61-jährige Herforderin mit ihrem blauen Peugeot in dieselbe Richtung. Sie bog dann nach rechts in die Ravensberger Straße ab. Nach seinen Angaben musste der Radfahrer derart stark abbremsen, dass er auf der regennassen Fahrbahn zu Fall kam.

Dabei zog sich der 39-Jährige Prellungen und Schürfwunden zu. Auch sein hochwertiges Carbonrad wurde bei dem Sturz beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Die Herforderin setzte jedoch ihre Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Da sich der Bielefelder ihr Nummernschild gemerkt hatte, konnten Polizisten die Fahrerin ausfindig machen.

Beamte des Verkehrskommissariats 2 klären nun, was genau zu dem Sturz des Radfahrers führte. Da sich zum diesem Zeitpunkt mehrere Passanten an der Straße aufhielten, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter der 0521-5450 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell