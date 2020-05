Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Griesheim - Wilde Verfolgungsfahrt, Zeugen gesucht

Offenburg/Griesheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, befuhr der 32-jährige Fahrer eines Motorrollers die Verbindungsstraße zwischen Bühl und Griesheim. Einer Zivilstreife des Polizeirevier Offenburg fiel dabei auf, dass der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und mit zu geringem Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich im Bereich der Ortseinfahrt Griesheim zu einer Verkehrskontrolle. Dieser Kontrolle entzog er sich indem er die Flucht ergriff. Es entwickelte sich eine wilde Verfolgungsfahrt über Bühl, Weier und Waltersweier. Zuletzt warf der Mann seinen Roller zur Seite und flüchtete zu Fuß über den Kinzigdamm in Richtung Kinzig. Zwischenzeitlich waren mehrere Streifenbesatzungen im Einsatz. Diese konnten den Beschuldigten in einem Gebüsch nahe der Kinzig festnehmen. Der Grund für dessen Flucht war schnell klar. Er war unter Einfluss von Alkohol und Drogen unterwegs. Zudem konnte er keine Fahrerlaubnis vorweisen. Eine entsprechende Anzeige wird der Staatsanwaltschaft Offenburg vorgelegt.

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen dieser Verfolgungsfahrt mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Diese, aber auch andere Zeugen, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Offenburg, Telefon 0781/21-2200, in Verbindung zu setzen.

