Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrräder sind beliebte Beute

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte und Windelsbleiche - Die Polizei Bielefeld bittet um Hinweise zu vier Fahrraddiebstählen, die sich im Zeitraum Samstag, 27.06.2020, bis Dienstag, 30.06.2020, am Alten Markt, am Boulevard, der Steinstraße und der Windelsbleicher Straße ereignet haben.

Eine 49-jährige Bielefelderin erstattete Anzeige auf der Polizeiwache Ost, nachdem am Samstag ihr schwarzes Damenfahrrad gestohlen worden war. Das schwarze Rad der Marke Stevens stand von 17:30 Uhr bis 22:30 Uhr an einem Fahrradständer am Alten Markt.

Am Sonntag, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr, entwendete ein Unbekannter ein Herrenrad, das am Boulevard vor einem Kino an einem Fahrradständer stand. Als der 40-jährige Besitzer aus Bielefeld an den Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem Rad jede Spur. Es handelte sich um ein schwarzes Herrenfahrrad der Marke Vortex.

Wenig später, zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr, schlugen Langfinger an der Steinstraße, Ecke Siekerwall, zu. Ein 30-jähriger Bielefelder hatte sein schwarzes Bulls Mountainbike zuvor an ein Verkehrsschild befestigt.

Am Dienstag, den 30.06.2020, kam zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr, ein Velo Damenrad an der Windelsbleicher Straße abhanden, nachdem es die 36-jährige Besitzerin an der Haltestelle Bielefeld Senne abgestellt hatte.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

