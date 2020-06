Polizei Bielefeld

POL-BI: Autoteile-Diebe schlagen dreimal zu

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Mitte - In der Nacht zu Montag, 29.06.2020, standen zwei Fahrzeuge in Schildesche und ein Pkw in Mitte im Interesse von Dieben. Beim Ausbau der Lenkräder entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Bei allen drei Fahrzeugen schlugen der oder die Täter zunächst eine Seitenscheibe ein und verschafften sich damit Zutritt in den Innenraum, um die Lenkräder auszubauen.

Schildesche

Zwischen Sonntag, 17:36 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, bauten Diebe ein Lenkrad aus einem abgestellten BMW 530 xDrive aus. Die 32-jährige Bielefelder Besitzerin hatte ihr Auto auf einem Seitenstreifen an der Schäfer Straße, in Nähe der Engersche Straße, abgestellt. In dem BMW Touring war ein hochwertiges Sportlenkrad verbaut.

An der Stapelbrede - in Nähe der Einmündung Floidenkamp - fiel zwei Zeuginnen am Montagmorgen die eingeschlagene Seitenscheibe eines Mercedes auf. Sie informierten die Polizei. Als Polizeibeamte am Tatort erschienen, kam zufällig ein Bielefelder vorbei, der bereits am frühen Montagmorgen die zersplitterte Scheibe bemerkt, aber nicht die Polizei verständigt hatte.

Die Tatzeit für den Diebstahl des Mercedes-Lenkrads lag am Montag zwischen 01:30 Uhr und 04:56 Uhr. Ein 23-jähriger Bielefelder hatte sich den Mercedes C43 AMG von einem Bekannten aus Remscheid ausgeliehen.

Mitte

Ein 39-jähriger Bielefelder hatte seinen BMW 530 xDrive zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 12:30 Uhr, in einer Parkbucht an der Wertherstraße - in Nähe der Einmündung der Roonstraße - abgestellt. Aus dem Fahrzeug stahlen Unbekannte das Lenkrad, Kombiinstrumente und das Headupdisplay.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell