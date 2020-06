Polizei Bielefeld

POL-BI: Geparkter Pkw-Kombi angefahren - Polizei sucht beteiligten Fahrer und Zeugen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - In Heepen entstand am Montag, 22.06.2020, ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro an einem abgestellten VW Golf - bislang sind der Polizei keine Hinweise zu dem beteiligten Fahrer und seinem Auto bekannt.

Eine 49-jährige Bielefelderin parkte ihren blauen VW Golf Kombi in der Zeit zwischen 08:40 Uhr und 14:10 Uhr in Nähe der Kreuzung Hassebrock und Salzufler Straße. Ihr Auto stand in einer Parkbox auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes.

Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, war der Frontstoßfänger an der rechten Seite aus der Halterung gedrückt. Zudem befanden sich Kratzer und Dellen an dem Stoßfänger, dem rechten Kotflügel und der Beifahrertür.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

