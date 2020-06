Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit 9 beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

Am 29.06.2020, gegen 22.50 Uhr, befuhr ein Schwertransport aus Porta Westfalica die BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund. Kurz vor der Anschlussstelle Vlotho lösten sich zwei ca. 5 qm große Wellblechdächer von dem mit Wohncontainern beladenen Schwertransport. Diese kamen auf der mittleren und rechten Spur zum Liegen. In der Folge überfuhren 6 PKW aus NRW, ein PKW aus Großbritannien und ein Reisebus aus Bielefeld die auf der Fahrbahn liegenden Wellblechdächer. Dabei wurden alle Fahrzeuge leicht beschädigt, Personenschaden entstand nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Beseitigung der Trümmerteile musste die BAB 2 in Höhe der Unfallstelle ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Die Staulänge betrug zwischenzeitlich 4 km. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro beziffert.

