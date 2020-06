Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines BMW X5/ Kennzeichendiebstahl in gleicher Tatnacht

Ebernhahn-Wirges (ots)

Am frühen Morgen des 13.06.2020 kam es in Ebernhahn zwischen 01:00 Uhr - 05:30 Uhr zum Diebstahl eines BMW X5 (schwarz) mit WW-Kennung. Das Fahrzeug wurde vor dem Anwesen des Halters in der Kannenbäckerstraße gestohlen. In der gleichen Tatnacht kam es zu einem Kennzeichendiebstahl in Wirges. Hierbei wurden in der Straße "Am Merzenborn" die Kennzeichen eines Hyundai entwendet. Möglicherweise stehen die beiden Taten in einem Zusammenhang. Wer kann Hinweise auf die Taten geben?

