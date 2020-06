Polizei Bielefeld

POL-BI: Falschfahrer mit 40 km/h auf der Autobahn unterwegs

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Paderborn - Diemelstadt - Autobahnpolizisten haben einen Senior an der A44 gestoppt, als er am Samstag, 27.06.2020, auf der falschen Autobahnseite in Richtung Kassel unterwegs war. Während der Falschfahrt war es zu gefährlichen Situationen mit anderen Autofahrern gekommen - ein Unfall ereignete sich allerdings nicht.

Gegen 16:30 Uhr meldeten mehrere Autofahrer einen silbernen Subaru, der in Höhe der Rastanlage "Biggenkopf" auf dem linken Fahrstreifen, entgegen der Fahrtrichtung Dortmund, in Richtung Kassel fuhr.

An der Anschlussstelle Breuna wendeten die Autobahnpolizisten mit ihrem Dienstwagen. Sie hatten dem Subaru-Fahrer zuvor Zeichen von der Gegenfahrbahn zum Anhalten gegeben. Die Signale des Streifenwagens ignorierte er und fuhr mit etwa 40 km/h weiter.

Als die Autobahnpolizisten dem Subaru entgegen fuhren, war der Teilabschnitt der A44 bereits gesperrt. Dieses Mal reagierte der Subaru-Fahrer auf die Zeichen der Beamten und hielt an. Der 81-jährige Fahrer aus Volkmarsen machte auf die Polizisten einen desorientierten Eindruck. Er war an der Anschlussstelle Diemelstadt aufgefahren und gab an, sich auf der Rastanlage "Biggenkopf" verfahren zu haben. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell