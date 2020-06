Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher mit lauten Schritten und Dieb in Gummi-Pantoletten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - Windelsbleiche - In Gadderbaum hat ein Mann am Freitag, 26.06.2020, vor seiner Tatbegehung durch dreimaliges Schellen versucht, die Anwesenheit von Anwohnern zu überprüfen. In Windelsbleiche war ein Unbekannter am Samstag, 27.06.2020, bei einem Einbruch in einen Autohandel erfolgreich. Weil ein Fensterflügel nicht komplett verschlossen war, erbeutete er Bargeld.

Gegen 12:05 Uhr vernahm eine 62-jährige Bielefelderin am Haller Weg das Signal ihrer Türklingel. In einigen Minuten Abstand ertönten erneut in zwei weiteren Intervallen die Wohnungsklingeln im gesamten Mehrfamilienhaus.

Während die 62-Jährige mit einer Bekannten telefonierte, schallten Schritte durch das Treppenhaus. Als sie zudem laute Aufbruchsgeräusche hörte, bat sie ihre Freundin, die Polizei zu rufen. Ob der Täter das Telefonat der Zeugin mithörte ist nicht bekannt - allerdings sah er von seinem Einbruchsvorhaben ab und verschwand unerkannt.

Am frühen Samstag tauchte gegen 04:50 Uhr ein Einbrecher auf dem Grundstück eines Autohandels an der Windelsbleicher Straße - in Nähe der Einmündung der Friedrichsdorfer Straße - auf. Er fand ein Fenster in Kippstellung und stieg in das Gebäude ein. Bei der Suche in den Büroräumen fand er Bargeld und verschwand.

Eine Überwachungskamera zeichnete den Tatverdächtigen auf. Die Personenbeschreibung:

Der Mann hatte eine untersetzte Statur. Er trug ein T-Shirt, eine kurze Hose, dunkle Gummi-Pantoletten und einen dunklen Rucksack.

