Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Waldbrand am Örtchen

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag den 28.05.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 18:05 Uhr zu einem Waldbrand im Bereich Örtchen alarmiert. Aufgrund der Meldung und der Trockenheit wurde die gesamte Feuerwehr Ennepetal per Meldeempfänger und Sirene alarmiert. Es brannten ca. 150 Quadratmeter Unterholz in einem gut zugänglichen Bereich, daher brauchten nur die Einsatzkräfte der Hauptwache, des Löschzuges Milspe-Altenvoerde und der Löschgruppe Rüggeberg tätig werden. Alle anderen Einsatzkräfte blieben in Bereitstellung. Die Brandstelle wurde mit 3 Strahlrohren abgelöscht, der Boden mit Werkzeug bearbeitet um Glutnester freizulegen und der Bereich wurde mit Wärmebildkameras kontrolliert. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben da vermutlich unsachgemäßer Umgang mit Feuer der Grund des Brandes war. Die 24 Einsatzkräfte an der Brandstelle und die 35 in Bereitstellung verbliebenen Einsatzkräfte beendeten den Einsatz um 19:35 Uhr.

