FW-EN: Person in Notlage, augelöste Brandmeldeanlage

Am Sonntag den 24.05.2020 rückte um 17:40 Uhr das Hilfeleistungslöschfahrzeug in die Ortschaft Hasperbach aus. Hier galt es 2 Personen, welche sich auf dem Balkon ausgesperrt haben, aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Feuerwehrbeamten verschafften sich mittels Steckleiter und Fensteröffnungset Zutritt zur Wohnung und konnten somit die Personen über die Balkontür zurück in Wohnung lassen.

In der Nacht zu Montag rückte der Löschzug um 01:38 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage einer Firma in Ölkinghausen aus. Der betroffene Bereich wurde ausgiebig erkundet, jedoch konnte kein Schadenfeuer ausfindig gemacht werden. Eingesetzt waren insgesamt 9 Feuerwehrbeamte mit 4 Fahrzeugen und einem Rettungstransportfahrzeug. Die ebenfalls mitalarmierte Löschgruppe Külchen brauchte nicht mehr ausrücken.

