Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Ver-kehrsunfall in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Ein betrunkener Mann hat am Samstag, 28.12.2019, gegen 02:55 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Delmenhorster Straße in Lemwerder verursacht.

Der 34-jährige Mann befuhr die Delmenhorster Straße mit sei-nem VW in von Delmenhorst in Richtung Ochtum. Ausgangs einer leichten Linkskurve geriet er mit seinem Pkw auf den Grünstreifen und kam in der Folge nach rechts von der Fahr-bahn ab. Der Golf kam auf der rechten Seite liegend in einem wasserführenden Graben zum Stehen.

Der 34-jährige Fahrzeugführer konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien. Er kümmerte sich allerdings nicht weiter um sei-nen Pkw sondern entfernte sich zu Fuß in Richtung Lemwerder. Aufgrund der guten Beschreibung eines Zeugen konnte der Mann in Altenesch angetroffen werden. Er machte einen alkoho-lisierten und verwirrten Eindruck.

Ein durchgeführter Test ergab vor Ort einen Atemalkoholwert von 0,88 Promille. Zusätzlich wurden körperliche Anzeichen festgestellt, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel schließen ließen. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da der 34-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro angeordnet.

