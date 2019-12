Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Brand eines Containers in Brake +++ Gelagertes Feuerwerk wird entzündet

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Samstag, 28. Dezember 2019, gegen 01:30 Uhr, ein Brand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Weserstraße in Brake gemeldet. Fast zeitgleich gingen auch mehrere Notrufe bei der Polizei ein, in denen sich Anwohner über das illegale Abbrennen von Feuerwerk in Brake beschwerten.

Die ersten Streifenwagen der Polizei stellten einen brennenden Container und das ununterbrochene Zünden von Feuerwerkskörpern im Container fest. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich bereits mehrere Schaulustige im Bereich des Parkplatzes auf. Aufgrund der zündenden Feuerwerkskörper näherten sich immer mehr Personen. Da eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, musste der Bereich weiträumig abgesperrt werden.

In der Folge konnten die eingetroffenen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Brake den Brand löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude neben dem Container verhindern. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Zusätzlich wurde ein Rettungswagen zum Einsatzort entsandt.

Nach bisherigem Stand hat ein Container, der als Depot für Feuerwerkskörper eines nahen Sonderpostenmarktes diente, Feuer gefangen. Durch die Flammen wurden die gelagerten Feuerwerkskörper entzündet. Nach bisherigem Stand ist durch den Brand und das vorzeitige Abbrennen der Knallkörper ein Schaden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro entstanden.

Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Brake um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor der Brandentstehung gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/935-115 zu melden (1537189).

