Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Trickdiebstähle - Käufer, Wasserwerker und Gärtner

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Am Donnerstag, den 18.04.2019, ist es zu mehrfachen Trickdiebstählen gekommen. Unbekannte Täter klingelten bei älteren Personen an den Haustüren und gaben sich u.a. als Käufer, Wasserwerker oder Gärtner aus. Hierdurch gelangten sie in die Wohnungen der Betroffenen. Meistens lenkte ein Täter den Betroffenen ab, während ein anderer sich in der Wohnung umsah und Wertgegenstände entwendete. Am gestrigen Tag waren unter anderem Personen im Ziethenweg, in der Brauenkamper Straße, der Elbinger Straße und im Deichweg betroffen. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Wer Hinweise zu auffälligen Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Delmenhorst unter 04221/15590.

Was können Sie tun, wenn fremde Personen an Ihrer Tür klingeln? Wenn Sie diese Personen nicht selbst gerufen oder bestellt haben, lassen Sie sich bitte nicht in ein Gespräch verwickeln und lassen Sie diese bitte nicht in Ihre Wohnung. Wenn Sie sich unsicher sind, schließen Sie die Tür und rufen Sie einen Verwandten oder Freund an, der Sie unterstützen kann, oder die Polizei. Sollten die Personen doch in Ihre Wohnung gelangen, fordern Sie diese entweder deutlich auf Ihre Wohnung zu verlassen oder alarmieren Sie umgehend Nachbarn und die Polizei. Machen Sie auf sich aufmerksam.

Sollte es trotzdem dazu gekommen sein, dass fremde Personen sich in Ihrer Wohnung aufgehalten haben, belieben Sie damit nicht alleine. Setzen Sie sich bitte in jedem Fall mit der Polizei in Verbindung, damit wir Ihnen helfen und zukünftige Taten verhindern können.

(457993 458349 458436 458977 459546)

Für Fragen melden Sie sich bitte bei der

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

