Polizei Bielefeld

POL-BI: Detektiv erwischt Ladendiebe auf frischer Tat

Bielefeld (ots)

SH/ Bielefeld - Mitte - Zwei Ladendiebe entwendeten am Donnerstag, 25.06.2020, Waren im Gesamtwert von über 600 EUR in einem Elektronikfachgeschäft. Die Flucht endete hinter dem Kassenbereich als der aufmerksame Ladendetektiv die Diebe stellte und die Polizei verständigte.

Um 18:00 Uhr beobachtete der Detektiv eines Elektronikfachgeschäftes in der Bahnhofstraße zwei männliche Personen über die Videoüberwachungsanlage. Diese entfernten gerade die Diebstahlssicherung einer hochwertigen Bluetooth-Box und versteckten sie in einem mitgeführten Rucksack. Anschließend passierten die 21 und 24 Jahre alten Bielefelder den Kassenbereich, ohne den Lautsprecher zu bezahlen. Kurz hinter der Kasse wartete jedoch der Ladendetektiv auf die beiden Diebe, nahm sie mit in sein Büro und verständigte die Polizei. Bei dem 24-Jährigen wurden in der Beintasche außerdem noch eine neuwertige Kameratasche und ein USB-Ladekabel aufgefunden. Eine Überprüfung durch das Ladenpersonal ergab, dass beide Artikel ebenfalls aus dem Elektronikgeschäft stammten und nicht bezahlt worden sind. Die aufgerissenen Verpackungen lagen noch in den Regalen. Zudem entdeckten Polizeibeamte im Rucksack noch eine Geldbörse mit einer größeren Summe Bargeld sowie eine EC-Karte, welche auf einen Frauennamen ausgestellt war. Beide Ladendiebe wurden durch die Streifenwagenbesatzung zwecks Personalienfeststellung mit zur Polizeiwache genommen.

