Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kfz in Saarburg

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 17.06.2020, kam es in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 15:20 Uhr in Saarburg zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw durch unbekannte Täter. Der Pkw war auf dem Parkplatz am Saarufer im Bereich "Staden" abgestellt. Die Polizeiinspektion Saarburg sucht in dieser Sache Zeugen.

