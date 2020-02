Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau-Godramstein, Wiesengäßchen, 24.2.20, 11.15 Uhr Verkehrsunfall nach missglücktem Wendevorgang

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Ein missglückter Wendevorgang führte zu einem Verkehrsunfall in Landau, Ortsteil Godramstein, im Wiesengäßchen am 24.2.20, gegen 11.15 Uhr. Ein 88-jähriger Pkw-Fahrer wollte auf einem eingezäunten Privatparkplatz einen Wendevorgang durchführen. Er rutschte vom Brems- auf das Gaspedal und verlor dadurch die Kontrolle über seinen Pkw. Dieser durchbrach einen Zaun und fuhr auf das Dach eines unterhalb des Parkplatzes geparkten Pkw im Wiesengäßchen An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500EUR. Ein Abschleppdienst konnte den unterhalb geparkten Pkw von seiner nicht vorgesehenen Dachlast befreien. Der 88-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt und konnte sich durch einen gekonnten Sprung aus ca. 1,50m Höhe aus der doch ungewöhnlichen Situation befreien.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell