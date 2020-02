Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Faschingsumzug

Bellheim (ots)

Bei trockener, aber windiger Witterung säumten tausende Zuschauer am Sonntag die Umzugsstrecke in Bellheim. Am Rande der Umzugsstrecke kam es insbesondere im Bereich des Spiegelbachparks vereinzelt zu Auseinandersetzungen. Ein Polizeibeamter wurde bei der Aufnahme einer Körperverletzung von einem 17 Jährigen umgestoßen. Der Beamte blieb hierbei unverletzt. Bisher registrierte die Polizei vier Körperverletzungen, davon zwei gefährliche. Während der Veranstaltung mussten zudem mehrere Platzverweise ausgesprochen werden. Zwei Personen wurden für die Dauer der Veranstaltung kurzfristig in Gewahrsam genommen. Wie bereits im letzten Jahr mussten mehrere hundert Liter Alkohol ausgekippt werden. Ein großer Teil davon konnte bei Jugendlichen festgestellt werden. Aber auch Erwachsene mussten mitgebrachten Alkohol in der Verbotszone entsorgen. Zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ergänzten die polizeiliche Bilanz.

