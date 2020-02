Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hauswand mit Graffity besprüht

Bad Bergzabern (ots)

Am 23.02.2020, gegen 20:00 Uhr, wurden in der Weinbergstraße zwei Personen beobachtet, als sie eine Hauswand mit Graffity besprühten. Die beiden Täter flüchteten anschließend in Richtung Zeppelinstraße. Beide Täter sollen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren sein. Ein Täter habe verfilzte Haare, sogenannte Dreadlocks. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

