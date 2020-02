Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handtasche entrissen - Polizei fahndet nach tatverdächtigem Räuber

Grevenbroich (ots)

Am Dienstagnachmittag (11.02.), gegen 16:00 Uhr, kam es in Grevenbroich-Elsen zu einem Handtaschenraub. Eine 88-jährige Fußgängerin war auf der Rheydter Straße unterwegs. Plötzlich sei sie von einem jungen Mann überrascht worden, der ihr einen heftigen Stoß versetzt habe. Zeitgleich soll der Täter ihr die schwarze Handtasche entrissen haben und sodann in Richtung Bahnhof geflohen sein. Die Seniorin informierte wenige Augenblicke später von einem nahegelegenen Kiosk aus die Polizei. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Von dem flüchtigen Räuber liegt nur eine vage Beschreibung vor: etwa 20 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet mit schwarzer Kopfbedeckung.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat oder die Flucht beobachtet haben, sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat unter Telefon 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

