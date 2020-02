Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mangelnde Ladungssicherung auf der A65

Edenkoben (ots)

Durch die Polizei Edenkoben wurde am gestrigen Samstag der Schwerlastverkehr auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen überwacht. Nach mehreren einwandfreien Fahrzeugen konnte gegen 11:45 Uhr ein osteuropäischer Sattelzug festgestellt werden, bei welchem die Ladung nicht vorschriftsgemäß gesichert war. Im Laderaum des Sattelanhängers stand eine Palette mit Stückgut vollkommen ungesichert. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da er in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 85EUR einbehalten. Nachdem der Fahrer die Ladung entsprechend nachgesichert hatte wurde die Weiterfahrt gestattet.

