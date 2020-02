Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Funkstreifenwagen bei Faschingsumzug

Wörth am Rhein (ots)

Wörth; Am 22.02.2020 fand in Wörth der traditionelle Faschingsumzug statt. Für das Faschingstreiben wurden Polizisten der Polizeiinspektion Wörth abgestellt. Ein Streifenteam hatte einen Audi Streifenwagen in Wörth, am Karl-Josef-Stöffler Platz zwischen Einsatzfahrzeugen verschiedener Organisationen abgestellt. Im Zeitraum zwischen 16:10 Uhr und 16.40 Uhr stand das Fahrzeug aufgrund der Einsatzlage unbeaufsichtigt auf dem Platz. Als die Polizisten zum Funkstreifenwagen kamen, war die Frontscheibe des Einsatzfahrzeuges der Polizei beschädigt. Aufgrund der Spurenlage vor Ort dürfte die PKW Scheibe mit einem ausgehobenen Gullideckel eingeworfen worden sein. Die Höhe des Sachschadens ist zur Zeit nicht bekannt. Zeugen des Vorfalles beobachteten vor Ort jugendliche Personen, die für die Tat in Frage kommen könnten. Aufgrund der Tatzeit ist davon auszugehen, dass Personen des stark frequentierten Umzuges die Tathandlung beobachtet haben dürften. In vorliegender Sache wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise in der Angelegenheit können an die Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder per mail an piwoerth@polizei.rlp.de gerne gegeben werden.

