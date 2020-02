Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Faschingsumzug

Germersheim (ots)

Bei trockener, aber windiger Witterung säumten tausende Zuschauer am Samstag die Umzugsstrecke in Germersheim. Wie im Vorjahr herrschte wieder eine fröhliche und ausgelassene Stimmung. Gegen Abend kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen, welche auf übermäßigen Alkoholkonsum der Beteiligten zurückzuführen waren. Bisher registrierte die Polizei sieben Körperverletzungen, davon eine gefährliche. Während der Veranstaltung mussten zudem mehrere Platzverweise ausgesprochen werden. Drei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Zwei Anzeigen wegen Diebstahls sowie eine Sachbeschädigung ergänzten die polizeiliche Bilanz.

