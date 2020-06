Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall mit landwirtschaftlicher Zugmaschine

Waldrach (ots)

Am Dienstag, dem 16.06.2020, gegen 20:20 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus hiesiger Region mit seinem Traktor einen Wirtschaftsweg in den Weinbergen oberhalb von Waldrach. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er nach rechts vom Weg ab und stürzte ca. 80 m einen steilen Hang hinab. Die Zugmaschine blieb anschließend zwischen zwei Bäumen hängen. Der Fahrzeugführer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus in Trier verbracht. Im Einsatz befanden sich die FFW Kasel mit 30 Einsatzkräften, eine Streife der Polizeiinspektion Schweich, eine DRK-Besatzung sowie ein Rettungshubschrauben aus Luxemburg.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

