Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl

Idar-Oberstein (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 08.06.2020 bis 14.06.2020 aus einem Hof in der Kobachstraße in Idar-Oberstein ein schwarzes Herrenfahrrad. Auffällig an dem Fahrrad ist eine grüne Handyhalterung sowie eine bunte Halterung für einen Fahrradkorb. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 06784/5610 an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein gegeben werden.

