Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Kulturgießerei

Saarburg (ots)

In der Nacht vom 15. auf den 16.06.20 (17:00-08:00h) brachen bislang unbekannte Täter in die KulturGießerei in Saarburg ein und entwendeten mehrere Elektrogeräte. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Saarburg, Tel.: 06581/9155-0, in Verbindung zu setzen.

