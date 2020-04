Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Landkreis Tuttlingen) Versuchter Einbruch (05./06.04.2020)

Aldingen (ots)

Ein momentan leerstehendes Haus in der Hauptstraße, das renoviert wird, war das Ziel eines Einbruchversuchs durch bislang unbekannte Täter. Diese versuchten in der Zeit zwischen Sonntag, 19.00 Uhr und Montag, 15.00 Uhr, in das Gebäude einzubrechen. Zunächst wurde versucht, die vordere Eingangstüre aufzuhebeln, was jedoch aufgrund der Stabilität der Türe misslang. Auch die danach aufgesuchte hintere Eingangstüre hielt den Tätern stand, so dass sie nichts ins Gebäude gelangen und unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Spaichingen, Tel.07424/9318-0, zu wenden.

