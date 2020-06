Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Kfz

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag den 15.06.2020 wurde in der Zeit zwischen 00:00 und 07:15 Uhr in der Fußgängerzone von Oberstein an einem geparkten Fahrzeug die Seitenscheibe eingeworfen. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

