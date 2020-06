Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in Palzem - Zeugen gesucht

Palzem (ots)

Am Montag, den 15.06.2020 ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall in Palzem auf der B 419. Hierbei stießen zwei Kleinbusse im Bereich einer Fahrbahnverengung mit den Außenspiegeln aneinander, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallschilderungen der Beteiligten weichen voneinander ab. Verkehrsteilnehmer die den Unfall auf der zu dieser Zeit stark befahrenen Strecke gesehen haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Saarburg unter 06581-91550 zu melden.

